Devlet Bahçeli'den 'Anneler Günü' mesajı: Anne, ailenin temel direğidir

MHP lideri Devlet Bahçeli, Anneler Günü temalı bir paylaşımda bulundu. Annelerin bereket kaynağı olduğunu söyleyen Bahçeli, 'aile' kavramına planlı ve operasyonel bir saldırı olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Binbir gaileyle hüzne boğulan, evlat acısı ve hasretiyle yanan annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça elbette rahat olamayız, iç ve dış alemimizde kalıcı şekilde sükûnet ve mutluluğa ulaşamayız. Bu nedenle annelerimize her şeyin fevkinde hürmetle muamele etmeli, üzerimizdeki emsalsiz hak ve emeklerine müstahak olabilmenin bihakkın mücadelesini vermeliyiz" ifadesini kullandı.

"Annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça rahat olamayız"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin X hesabından paylaştığı mesajın tamamı şöyle:

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"Gönüllerinin yamacında, gözlerinin ta derinliklerinde hiç bitmeyen, hiç dinmeyen, hiç eksilmeyen merhamet, metanet, mehabet ve muhabbet pınarları çağlayan annelerimiz sadece başımızın tacı ve canevimiz değil, aynı zamanda şu fani hayatımızın bereket kaynağı, dua sancağı; daha ötesi iftihar, itibar ve ihtiram endazeleridir.

Uykusuz gecelerin uyanmak zorunda kalınan sabahlarında, düğüm düğüm biriken sıkıntıların kasvetli akşamlarında, sallanan beşikten salkım gibi genişleyen çocukluk ve yetişkinlik aşamalarına kadar tıpkı güneş gibi ısı ve ışık saçan annelerimiz sabrın timsali, fedakârlığın dağ zirvesidir. Onlar katıksız sevginin burcu, katkısız yüreğin huzur bucağıdır.