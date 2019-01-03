MHP Lideri Devlet Bahçeli yeni yıla yeni bir özel tasarım yüzükle girdi.

Eski klasik arabalar, silahlar, tesbihler ve yüzükler... Yoğun tempo arasında koleksiyonlarına da zaman ayırıyor. Yüzükler genellikle rozetler ve tesbihlerle uyumlu tasarlanıyor, Bahçeli yüzüklerin tasarımına katkı yapıyor, tarihî mesajlar taşıyor çoğunlukla yüzükleri.

2018'İN SON YÜZÜĞÜ 50. YIL YÜZÜĞÜ OLMUŞTU

MHP, kuruluşunun 50. yılını kutlayacak. Bahçeli 50. yıla özel bir yüzük ve rozet yaptırmıştı. Yeni yılın ilk tasarım yüzüğü ise yine tarihî bir mesajla tasarlandı...

1 OCAK DOĞUM GÜNÜ

Bahçeli, hem yeni yıl hem doğum günü kutlamalarını kabul etti.

Bir yandan da Cumhur İttifakı görüşmeleri ve çalışmalar sürüyor.

Yeni yılın ilk kararı Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın disipline sevk edilmesi ve Samsun İl Başkanı Tamer Tekin'in görevden alınması oldu.

Bahçeli kendisini ziyaret eden MHP muhabirlerine önce bu kararları açıkladı, ardından yeni yılın ilk yüzüğünü anlattı.

TÜRK TARİHİNDEN MESAJLAR

"2019 yılının ilk yüzüğü" dedi, ortak tasarım olduğunu söyledi.

Yüzüğün içine yazılan tarihi sözleri açıkladı. Simgeler gibi sözler de Türk tarihinden günümüze mesajlar getiriyordu.

Yüzüğün ön tarafında mine taşı altında aile mührü, Fettahoğulları yazısı ile Devlet Bahçeli'nin adı bulunuyor. Yüzüğün içinde ise Tonyukuk'un sözleri...

"Tanrının yardımıyla bu Türk Milletinin arasında, düşman askerlerini yürütmedim. Kuyruğu düğümlü düşman atlarını koşturmadım..."

Bahçeli, silah koleksiyonuna da bir yenisini ekledi.

Bu arada eski klasik araba koleksiyonundan da birini elden çıkardı. 'Mükerrerdi' dedi gerekçe olarak.

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