- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
MHP Lideri Devlet Bahçeli yeni yıla yeni bir özel tasarım yüzükle girdi.
Eski klasik arabalar, silahlar, tesbihler ve yüzükler... Yoğun tempo arasında koleksiyonlarına da zaman ayırıyor. Yüzükler genellikle rozetler ve tesbihlerle uyumlu tasarlanıyor, Bahçeli yüzüklerin tasarımına katkı yapıyor, tarihî mesajlar taşıyor çoğunlukla yüzükleri.
2018'İN SON YÜZÜĞÜ 50. YIL YÜZÜĞÜ OLMUŞTU
MHP, kuruluşunun 50. yılını kutlayacak. Bahçeli 50. yıla özel bir yüzük ve rozet yaptırmıştı. Yeni yılın ilk tasarım yüzüğü ise yine tarihî bir mesajla tasarlandı...
1 OCAK DOĞUM GÜNÜ
Bahçeli, hem yeni yıl hem doğum günü kutlamalarını kabul etti.
Bir yandan da Cumhur İttifakı görüşmeleri ve çalışmalar sürüyor.
Yeni yılın ilk kararı Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın disipline sevk edilmesi ve Samsun İl Başkanı Tamer Tekin'in görevden alınması oldu.
Bahçeli kendisini ziyaret eden MHP muhabirlerine önce bu kararları açıkladı, ardından yeni yılın ilk yüzüğünü anlattı.
TÜRK TARİHİNDEN MESAJLAR
"2019 yılının ilk yüzüğü" dedi, ortak tasarım olduğunu söyledi.
Yüzüğün içine yazılan tarihi sözleri açıkladı. Simgeler gibi sözler de Türk tarihinden günümüze mesajlar getiriyordu.
Yüzüğün ön tarafında mine taşı altında aile mührü, Fettahoğulları yazısı ile Devlet Bahçeli'nin adı bulunuyor. Yüzüğün içinde ise Tonyukuk'un sözleri...
"Tanrının yardımıyla bu Türk Milletinin arasında, düşman askerlerini yürütmedim. Kuyruğu düğümlü düşman atlarını koşturmadım..."
Bahçeli, silah koleksiyonuna da bir yenisini ekledi.
Bu arada eski klasik araba koleksiyonundan da birini elden çıkardı. 'Mükerrerdi' dedi gerekçe olarak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.