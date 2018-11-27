Üçevler bölgesinde yaklaşık 25 yıldır arıcılık yapan Uyanık, hazırladığı bal üretimi projesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

Uyanık, projesinin kabul edilmesinin ardından aldığı yüzde 60 hibe desteği ile 70 olan kovan sayısını 650'ye çıkardı.

Bu kovanlardan yılda yaklaşık 60 ton bal üreten Uyanık, kraliçe arı ve polen satışı da yapıyor.

Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devlet desteği aldıktan sonra üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Ürettikleri balın kilogramını perakende 120-180 liraya sattığını anlatan Uyanık, şöyle konuştu:

"Ambarımda süzme, petek, kara kovan olmak üzere yaklaşık 100 ton bal var. Ürünlerimizi genelde toptan Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul ve Adana'ya gönderiyoruz. Balı tamamen kendi tezgahlarımızda hazırlıyoruz. Arıcılık zor ama yapılmayacak bir iş değil. Disiplin ve düzen isteyen bir meslek. 5 kişi çalışıyoruz. Ürettiğimiz bal organik, yayla balıdır."

Uyanık, hibe desteği dolasıyla yetkililere teşekkür etti.

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