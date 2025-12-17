Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Devlet destekli elektrik fatura desteği sınırı kaç TL (aylık ve yıllık)? Kimler fatura desteği alabilir?

        Devlet destekli elektrik faturası desteğinde limit değişiyor: Kimler destek almaya devam edecek?

        Devlet destekli elektrik faturası uygulamasında yeni üst limit belirlendi. Buna göre 1 Ocak 2026 itibarıyla yıllık 4 bin kilovatsaat üzeri tüketim yapan aboneler, devlet desteği kapsamının dışında kalacak. Limit aşımı yapan aboneleri tespit etmek amacıyla 2025 yılı tüketim miktarı göz önüne alınacak. 2026 yılı boyunca yapılan tüketim, 2027'de devlet desteğine girecek aboneleri belirlemek için kullanılacak. İşte, devlet destekli elektrik faturasında yeni döneme dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 08:50 Güncelleme: 17.12.2025 - 08:50
        1

        Devlet destekli elektrik faturalarında belirlenen yıllık 4 kilovatsaatlik sınır, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olmaya başlayacak. Aylık 984 TL'ye denk gelen fatura limitini aşan kullanıcılar, tutarın tamamını kendi ödeyecek. Söz konusu kapsama hangi abonelerin gireceği ise 2025 tüketim tutarına göre belirlenecek. Peki, kimler elektrik faturasında devlet desteği almaya devam edecek?

        2

        ELEKTİK FATURALARINDA YENİ LİMİT BELİRLENDİ

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik desteklerinin daha adil dağıtılmasını sağlamak amacıyla, 2026'da mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limitini 4 bin kilovatsaat olarak belirledi.

        3

        ELEKTRİK FATURALARINDA AYLIK SINIR KAÇ TL OLACAK?

        Yıllık 4 bin kilovatsaati (aylık ortalama 333 kilovatsaate tekabül eder) aşan kullanıcıların tüm tüketimlerini kapsıyor.

        4

        333 KİLOVATSAATİN GÜNCEL FATURA TUTARI NE KADAR?

        33 kilovatsaat 984 liralık faturaya tekabül ediyor.

        5

        KİMLER YENİ DÜZENLEMEDEN ETKİLENECEK?

        2025’te mevcut uygulamaya göre yaklaşık ilave 1,3 milyon abone daha etkilenmiş olacak. Toplamda ise 2,5 milyon abone, yani abonelerin yaklaşık yüzde 6’sı etkilenmiş olacak.

        6

        NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?

        Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak.

        7

        LİMİTİN ALTINDA KALANLARA NE KADAR DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK?

        Düşük kademede (günlük 8 kilovatsaat altı tüketim) yaklaşık yüzde 57, yüksek kademede (günlük 8 kilovatsaat ve üzeri tüketim) yüzde 36 oranında sübvansiyon sağlanmaya devam edileceği öngörülmektedir.

        Son değişiklikle birlikte yaklaşık 23 teravatsaatlik bir tüketim son kaynak tedariki kapsamında olacaktır. Bu da toplam mesken tüketiminin yaklaşık yüzde 29’una tekabül etmektedir. Yani destek kapsamı dışında kalan yüzde 6’lık kesim toplam elektrik tüketiminin yüzde 29’unu gerçekleştiriyor diyebiliriz.

        8

        UYGULAMADAN KİMLER MUAF TUTULACAK?

        AFAD'ın geçici barınma evleri, camiler, Kur'an kursları, cemevleri, ibadethaneler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı vatandaşlar, şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve tarımsal faaliyette bulunan tüketiciler, belediye içme suyu abonelikleri muaf olacak.

        9

        SANAYİ VE TİCARETHANELERDE YENİ UYGULAMA İÇİN TÜKETİM LİMİTİ NE KADAR?

        Uygulama değiştirilmeyerek bu tüketici grupları için yıllık limit 15 bin kilovatsaat olarak muhafaza edilmiştir.

        10

        LİMİT ÜZERİNDE TÜKETİM YAPAN ABONELER NASIL BELİRLENECEK?

        Bir önceki yılda yani 2025'te gerçekleşen yıllık tüketim miktarına göre belirlenmiş olacaktır.

        11

        LİMİTİN ÜSTÜNDE TÜKETİM YAPAN BİR ABONE LİMİTİN ALTINDA TÜKETİM YAPMAYA BAŞLADIĞINDA NASIL OLACAK?

        2025'te limiti geçen tüketici, 2026 boyunca son kaynak tarifesinde kalacak. Ancak, 2026 için yıllık tüketimin, 2027 için belirlenen limitin altında kalması durumunda, 2027’de normal perakende satış tarifesine geri dönmüş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
