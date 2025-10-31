1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, yıllık 4 bin kWh üzeri elektrik tüketen yaklaşık 2,5 milyon abone devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu sayede devlet desteği hem daha adil bir şekilde dağıtılacak hem de enerjiden tasarruf sağlanacak. İşte, elektrik faturalarındaki devlet desteği limiti, muaf tutulacak kişiler ve uygulamanın tüm detayları