Elektrik faturalarında devlet desteği uygulamasına ilişkin yeni tüketim kriteri, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe alındı. Buna göre, yıllık belirlenen tüketim sınırını aşan aboneler için sübvansiyon uygulaması sona erdi. Söz konusu limit, aylık yaklaşık 984 TL tutarında bir fatura bedeline denk geliyor. Bu eşiğin üzerinde elektrik tüketen aboneler, faturanın tamamını kendi bütçelerinden ödeyecek. İşte yeni elektrik faturası hakkında tüm detaylar