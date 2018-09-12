SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Nihal Bengisu Karaca
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Devletin kadın erkânından tam tekmil Londra seferi

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Küresel Donörler Forumu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a 'İnsani Hizmeti Takdir' ödülünün takdim edilmesi ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün İngiltere’de Chatham House’da iş kadınlarıyla bir araya gelmesini yazdı. Karaca yazısında, "Emine Erdoğan’ın ve Ruhsar Pekcan’ın Londra’daki etkinliklerinin Türkiye’nin Brexit avantajına yaptığı katkının, bir araya geldiler mi ego çarpıştırmadan duramayan devletlerin erkek erkânından çok daha fazla olduğunu düşünüyorum" dedi. Nihal Bengisu Karaca'nın yazısı şöyle...

12.09.2018 - 11:08 | Güncelleme:

Dünyada her yıl yapılan insani yardımların haritasını çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma İnisiyatifleri Örgütünün 2018 raporuna göre (Küresel İnsani Yardım Raporu) Türkiye 2017 yılında dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olmuştu. 8,07 milyar dolar yardım ile birinciliği göğüsleyen Türkiye’yi, 6,68 milyar dolar ile ABD, 2,99 milyar dolar ile Almanya ve 2,52 milyar dolar ile İngiltere takip ediyordu.

Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi’nin Londra'da düzenlediği Küresel Donörler Forumu çerçevesinde sayın Emine Erdoğan’a 'İnsani Hizmeti Takdir' ödülünün takdim edilmesi hem Emine Erdoğan Hanımefendinin özellikle mülteciler konusundaki gayretleri ile hem de yukarıda verdiğimiz rakamlarla alakalı. Türkiye adına ödülü teslim alan kişinin bu milletin kucaklayıcılığını, bir yerde ‘anaçlığını’ temsil eden Emine Erdoğan olması da, kimilerinin iddia ettiği gibi boş bir taltif değil, bu milletin hak ettiği bir imtiyaz.

RUHSAR PEKCAN CHATHAM HOUSE’DAYDI

Emine Erdoğan’ın insani hizmeti takdir ödülü aldığı sırada girişimcilikten bakanlığa yükselen bir başka kadın da Londra’daydı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün İngiltere’de Chatham House’da üst düzey iş kadınları ile buluştu. Chatham House kuralları gereği, yapılan konuşmaların ‘off the record’ niteliği korunmak durumunda. Ancak kaynağıma görüş veren katılımcılardan birinin ifadesi şöyle: “Oldukça güçlü ve etkileyici bir konuşmaydı”. Peki hangi konu başlıkları ele alındı ki sonuç ‘güçlü’ ve ‘etkileyici’ oldu? Türkiye - İngiltere ilişkileri, iki ülkenin ticaret hacmi, Türkiye’nin mülteci politikası. Pekcan’ın ayrıca AB ülkeleri ile dengeli bir politika izleneceğinden bahsettiği de aktarılanlar arasında.

Ticaret Bakanı Pekcan aynı gün 1953 yılında kurulan, İngiltere’nin en önemli kadın girişimcileri derneği (BAWE) British Association of Women Entrepreneurs’un düzenlediği bir etkinlikte önemli iş kadınları ile buluştu. Alanında kurulan en eski ve en çok üyeye sahip örgütün düzenlediği buluşmadaki katılımcı sayısı hayli kabarık.

Butik ve emlak devi Racines Partners’in CEO’su Veronique Courlier, Lady Gaga’nın favori dizaynırı Dilara Fındıkoğlu, Time Dergisi’nin 2018 en iyi kadın girişimcilerinden biri olarak seçtiği Thrive Partners’in kurucusu Pamela Bateson, dünya ölçeğinde en büyük medikal şirketlerden biri olan Bupa Global’de yönetici Taryn McHarg, Everywoman isimli kadın hakları örgütünün kurucusu Karen Gill, İngiltere'nin en başarılı avukatlarından Melis Acuner, katılımcılardan sadece birkaçı. Toplantıda ziyadesiyle Türkiye’de kadın girişimcilere verilen teşviklerin nasıl olumlu geri dönüşler ve etkileyici sonuçlar doğurduğu anlatıldı.

Ne kadar anlatılsa haktır, yeridir.

Zira uluslararası medyada ve akademide yaygın olan argümanın aksine gerçek şu:

SON ON YILDA KADIN İSTİHDAMI AZALMADI, ARTTI

Örneğin 1988 yılında tarım dışı çalışan kadın sayısı 1 milyon 215 bin iken (sanayi 448 bin, inşaat 15 bin, hizmetler 752 bin), 2009 yılında bu sayı 2 misli artarak 3 milyon 425 bine (sanayi 862 bin, inşaat 39 bin, hizmetler 2 milyon 524 bin) yükselmişti. 2016 yılında ise tarım dışı kadın istihdam sayısı 5 milyon 616 bin oldu. (Sanayi 1 milyon 219 bin, inşaat 90 bin, hizmet sektörü 4 milyon 247 bin) Yani Türkiye'de son 10 yıllık gelişime bakıldığında kadın istihdamı sürekli arttı; erkek çalışan sayısı ortalama yıllık %2.2 artarken kadın çalışan sayısı %5,4 oranına yükseldi. Bu parantezi kapattıktan sonra katılımcıların Ruhsar Pekcan’ın kişisel ‘girişimcilik’ hikayesinden de etkilendiklerini belirtelim. Pekcan çocukken oynamak için gittiği babasının fabrikasında daha sonra mühendis olarak çalışmanın farklı duygular hissettirdiğinden bahsettikten sonra konuyu haklı bir noktaya parmak basarak kapatmış: Kadınların güçlü girişimciler olabilmesi için erkeklerin ‘mentor’luk yapması elzem.

Söz konusu ödül, toplantı, buluşmalar ve konuşmalar neden önemli?

TÜRKİYE’NİN BREXIT AVANTAJI

Çünkü Türkiye’nin doların 6.47’lere tırmanmasından İdlib’de olanlar ve olması muhtemel olanlarla ne yapacağı gibi bir dizi sorusu, sorunu var. ABD ile ilişkilerin bozulmasından ileri gelen maliyet de cabası.

Öte yandan, Brexit ile Kıta Avrupa’sında izole olan Birleşik Krallık’ın ise yeni müttefik arayışı ve yeni dış politika fırsatları yakalama ihtiyacı var.

Sözün özü, Türkiye’nin İngiltere ile ilişkilerini güçlendirme hamlesinde temsil gücü yüksek kadın profiller aracılığıyla adım atması oldukça akılcı ve tutarlı tercih.

Emine Erdoğan’ın ve Ruhsar Pekcan’ın Londra’daki etkinliklerinin Türkiye’nin Brexit avantajına yaptığı katkının, bir araya geldiler mi ego çarpıştırmadan duramayan devletlerin erkek erkânından çok daha fazla olduğunu düşünüyorum.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X