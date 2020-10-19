Devrilen otomobilden yola fırlayan sürücü Burak, öldü

Kaza, öğle saatlerinde, Antalya- Burdur yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Burak Sırt'ın kullandığı 07 AJU 925 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yolun karşı şeridine devrildi. Sırt ise araçtan yola fırladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Sırt'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı haber alarak, bölgeye gelen sürücünün babası Şaban ve annesi Emine Sırt ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Gencin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA ASKER ŞALIYLA UĞURLANDI

Kullandığı otomobilin hakimiyetini kaybetmesinin ardından trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Burak Sırt'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alındıktan sonra Döşemealtı İlçesi Ekşili Mahallesi'ne getirildi. İlk olarak evinin önüne getirtilerek ailesi ve yakınlarından helallik alınan gencin cenazesi, öğle namazından sonra mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Yakın zamanda askere gitmeye hazırlanan talihsiz gencin tabutunun üstüne 'O şimdi asker' yazılı şal örtüldü.