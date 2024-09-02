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        Haberler Magazin Devrim Özkan ile Lucas Torreira'dan aşk pozu - Magazin haberleri

        Devrim Özkan ile Lucas Torreira'dan aşk pozu

        Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, 8 ay önce noktaladıkları ilişkilerine bir şans daha vermişti. Barışma sonrası çiftten ilk aşk pozu geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 10:54 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:54
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        Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı.

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        Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti.

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        Ayrılığa dayanamayan çift, 8 ay sonra aşklarına yeniden bir şans vemişti.

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        İkiliden barışma sonrası ilk aşk pozu geldi. Devrim Özkan, sevgilisiyle yer aldığı bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Torreira da aynı kareyi İspanyolca'da 'Hayatım' anlamına gelen 'Mi vida' notuyla paylaştı.

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        Devrim Özkan, barışma sonrası geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu maçını izlemişti. Ünlü oyuncu, Galatasaray'ın 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçı büyük heyecanla takip etmişti.

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        Galatasaray taraftarları, maç öncesi Devrim Özkan ile Lucas Torreira'yı aynı karede fotoğraflamıştı. Çiftin barışmasını bu görüntüler belgelemişti.

        #Lucas Torreira
        #Devrim Özkan
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