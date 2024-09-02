Devrim Özkan ile Lucas Torreira'dan aşk pozu
Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, 8 ay önce noktaladıkları ilişkilerine bir şans daha vermişti. Barışma sonrası çiftten ilk aşk pozu geldi
Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı.
Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti.
Ayrılığa dayanamayan çift, 8 ay sonra aşklarına yeniden bir şans vemişti.
İkiliden barışma sonrası ilk aşk pozu geldi. Devrim Özkan, sevgilisiyle yer aldığı bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Torreira da aynı kareyi İspanyolca'da 'Hayatım' anlamına gelen 'Mi vida' notuyla paylaştı.
Devrim Özkan, barışma sonrası geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu maçını izlemişti. Ünlü oyuncu, Galatasaray'ın 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçı büyük heyecanla takip etmişti.
Galatasaray taraftarları, maç öncesi Devrim Özkan ile Lucas Torreira'yı aynı karede fotoğraflamıştı. Çiftin barışmasını bu görüntüler belgelemişti.