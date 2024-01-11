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        Haberler Magazin Devrim Özkan: Salgından nasibimizi aldık - Magazin haberleri

        Devrim Özkan: Salgından nasibimizi aldık

        Oyuncu Devrim Özkan da son dönemde artan grip salgınına yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 11:44 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:44
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        "Salgından nasibimizi aldık"
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        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Ne Gemiler Yaktım'da 'Fidan Sezai' karakterini canlandıran Devrim Özkan, hasta oldu.

        Ünlü oyuncu, son dönemde artan grip salgınına yakalandığını duyurdu. Set karavanından fotoğrafını paylaşan Özkan, "Salgından nasibimizi aldık" dedi.

        Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile ilişkilerine son vermişti.

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        #Devrim Özkan
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