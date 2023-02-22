Devrim Özkan: Sıçramaktan yoruldum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrim Özkan: Sıçramaktan yoruldum

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler çevredeki 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi. Depremzedeler için seferber olan ünlü isimler de yaşadıkları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getiriyor. Bu isimlerden biri olan Devrim Özkan, "Bu travmayı nasıl atlatacağımızı bilmiyorum. Sıçramaktan yoruldum. Üzülmekten, yetememekten yoruldum. Allah'ım umarım bir daha böyle bir acıyı asla yaşatmasın" ifadelerini kullandı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Devrim Özkan: Sıçramaktan yoruldum - Deprem haberleri

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem çevredeki 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı sarsan felakette 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.
  • Devrim Özkan: Sıçramaktan yoruldum - Deprem haberleri

    Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrasında oyuncu Devrim Özkan da yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj ile dile getirdi. 
  • Devrim Özkan: Sıçramaktan yoruldum - Deprem haberleri

    Büyük yıkıma yol açan depremlerin üzerinden 16 gün geçerken, Devrim Özkan normale dönemediğini söyledi.
  • Devrim Özkan: Sıçramaktan yoruldum - Deprem haberleri

    "BU TRAVMAYI NASIL ATLATACAĞIMIZI BİLMİYORUM"

    Devrim Özkan, "Ben normale dönemiyorum. Bu travmayı nasıl atlatacağımızı bilmiyorum. Öyle çalışıyorum, gündelik işlerimi yapıyorum ama olmuyor beynim durumu hâlâ reddediyor. Uyuyamıyorum. Sıçramaktan yoruldum. Üzülmekten, yetememekten yoruldum. Allah'ım umarım bir daha böyle bir acıyı asla yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
  • Devrim Özkan: Sıçramaktan yoruldum - Deprem haberleri

    PELİN AKİL: HAK GÖRMÜYORUM

    Oyuncu Anıl Altan ile evli olan ve Alin ile Lina adında iki kızı bulunan Pelin Akil de depremden etkilenen insanların yaşadıklarını ve kendi korkularını paylaştı. Uyku ilacı ve yatıştırıcı içmesine rağmen geceleri uyuyamadığını belirten Akil, gönderisinde şu ifadelere yer verdi: Ben mi nasılım? Özellikle akşam olunca uyku ilaçları, yatıştırıcı çaylarla hala uyuyamayan, evde en son uyuyan kişi olmaktan korkan... Uykuya şans eseri dalarsam 04.00 civarlarında uyanıyorum. Ya kabuslarla ya da aniden avize mi sallanıyor diye dik dik tepeye bakarak ve hava aydınlanana kadar öyle kalarak. Sonra üstüm örtülüyse üşüsem de açıyorum. Neden? Çünkü hak görmüyorum...

    Şanslıysa çadırı o da varsa üşüyerek uyumaya çalışan onca depremzede varken... Uyandıktan sonra da deprem bekliyorum, beklenir mi ya deprem? Hadi oldu, hadi şanslıysak kurtulduk bir şekilde, kurtulmak... İstanbul yangın yeri... Yollar binalardan kapanmış, ulaşım yok, telefon çekmiyor, açlık, sefalet, şiddet, öfke... Kurtuluş mu olur bu? Beklenen ben kafamı avizeye dikip beklemesen de gelecek, hiçbir önlem yok, önlemden bahseden bile yok. Ha A4 kağıdına çizilen hayali evler yeni şehirler dışında.

    Fotoğraflar: İHA, Instagram, AA

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.