Devrim Yakut'un ayağı kırıldı
Devrim Yakut'un ayağı kırıldı. Oyuncu Enis Arıkan, Burcu Biricik, Selma Ergeç Tuğrul Tülek ve Feri Baycu Güler Yakut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Enis Arıkan, yayımladığı son fotoğraf ile Devrim Yakut'un hayranlarını telaşlandırdı.
Devrim Yakut'un ayağını kırdığı Enis Arıkan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Yakut'u zor gününde Arıkan'ın yanı sıra meslektaşları; Burcu Biricik, Selma Ergeç, Tuğrul Tülek ve Feri Baycu Güler Yakut yalnız bırakmadı.
"AŞK BAHÇEM AYAĞINI KIRMIŞ"
Arkadaşlarıyla birlikte Devrim Yakut ve eşi Alper Kut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Enis Arıkan o anları da "Aşk bahçem ayağını kırmış" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Devrim Yakut da "Canlarım geçmiş olsuna gelmiş. Evde bayram havası..." ifadelerini kullandı.