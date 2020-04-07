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Dezenfeksiyon çalışması yapan belediye görevlisine saldırı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, temizlik işçisi olarak görev yapan Çetin Çabuk, dezenfeksiyon çalışması yaptığı sırada tartıştığı bir kişinin kesici aletle saldırısı sonucu göğsünden yaralandı

izmir
DHA

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Bayraklı Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak görev yapan Çetin Çabuk, dezenfeksiyon çalışması yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, Çabuk'a kesici aletle saldırdı. Çabuk göğsünden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinde hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen Çabuk, tedbir amaçlı olarak Ege Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırıldı.

Yaşanan olay nedeniyle tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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