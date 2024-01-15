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        Haberler Gündem Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya'nın müzeye çevrildiği iddiasını yalanladı

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya'nın müzeye çevrildiği iddiasını yalanladı:

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden müzeye çevrildiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 22:52 Güncelleme: 15.01.2024 - 22:52
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        Ayasofya müzeye çevrildi iddiası yalanlandı
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        Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ibadet etmek için gelenlerle kültürel amaçla ziyaret gerçekleştirenlerin ayrılması ve girişlerde oluşan yoğunlukların önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda sona gelindiği, düzenlemenin bugün itibarıyla hayata geçirildiği belirtildi.

        "Düzenlemeler kapsamında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin müzeye dönüştürülmesi söz konusu değildir. Camiyi ibadet amacıyla ziyaret edenlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sadece kültürel amaçla ziyaret etmek isteyen yabancı turistlerden ücret alınacaktır." ifadelerine yer verilen açıklamada, turist olarak giriş yapanların gezi güzergahı boyunca koruyucu önlemler alındığı vurgulandı.

        Açıklamada, QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen kulaklıklı sistemle ziyaretçilerin cep telefonlarınınki veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden, sessiz bir ortamda 23 dilde bilgi alabileceği de kaydedildi.

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