Dikey Geçiş Sınavı’na girmeyi planlayan adaylar için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, yeni yıl sınav programını duyurarak DGS’nin uygulanacağı tarihi resmen paylaştı. Meslek yüksekokullarından dört yıllık fakültelere geçiş hedefleyen adaylar, açıklamanın ardından başvuru süreci ve sınavla ilgili detaylara odaklandı. 2026 DGS sürecine dair tüm bilgiler netleşmeye başladı. Ayrıntılar haberimizde...