DGS ne zaman yapılacak? 2026 DGS başvuruları ne zaman alınacak?
Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçişte en önemli adımlarından biri olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2026 takvimi netleşti. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte sınavın yapılacağı gün belli olurken, binlerce aday başvuru tarihlerini ve sınav sürecine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Tek oturum halinde uygulanacak olan 2026 DGS'ye dair merak edilen tüm başlıklar adayların gündeminde yer alıyor. İşte detaylar...
Dikey Geçiş Sınavı’na girmeyi planlayan adaylar için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, yeni yıl sınav programını duyurarak DGS’nin uygulanacağı tarihi resmen paylaştı. Meslek yüksekokullarından dört yıllık fakültelere geçiş hedefleyen adaylar, açıklamanın ardından başvuru süreci ve sınavla ilgili detaylara odaklandı. 2026 DGS sürecine dair tüm bilgiler netleşmeye başladı. Ayrıntılar haberimizde...
DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Yayınlanan ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuruları ise 11 Haziran tarihinde alınacak.