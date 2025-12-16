Meslek yüksekokulu mezunlarının dört yıllık üniversite hayaline açılan kapısı olan DGS’nin 2026 planlaması belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav programı, adayların hem başvuru takvimini hem de sınav gününü netleştirirken, tercih sürecine giden yolun ilk adımları da ortaya çıktı. Yeni dönemde DGS’ye katılacak adaylar, sınav sürecine dair detayları öğrenmek için resmi açıklamalara yoğunlaştı. İşte merak edilenler...