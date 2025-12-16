Habertürk
        DGS başvuru ve sınav tarihi: 2026 DGS ne zaman yapılacak?

        DGS başvuru ve sınav tarihi: 2026 DGS ne zaman yapılacak?

        Ön lisans diplomasını lisans eğitimine taşımak isteyen adayların yol haritasını belirleyen 2026 Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin açıkladığı resmi takvimle birlikte sınav tarihi kesinlik kazanırken, başvuru dönemine ilişkin ayrıntılar da adayların yakın takibine girdi. Tek oturumda gerçekleştirilecek sınav öncesi süreç, DGS'ye hazırlanan binlerce kişi için yeniden şekilleniyor. İşte detaylar...

        1

        Meslek yüksekokulu mezunlarının dört yıllık üniversite hayaline açılan kapısı olan DGS’nin 2026 planlaması belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav programı, adayların hem başvuru takvimini hem de sınav gününü netleştirirken, tercih sürecine giden yolun ilk adımları da ortaya çıktı. Yeni dönemde DGS’ye katılacak adaylar, sınav sürecine dair detayları öğrenmek için resmi açıklamalara yoğunlaştı. İşte merak edilenler...

        2

        DGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026 ÖSYM sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        3

        DGS 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        Yayınlanan ÖSYM takvimine göre DGS 2026 başvuruları 15 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında alınacak. Geç başvuruları ise 11 Haziran tarihinde alınacak.

        4

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

        DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

