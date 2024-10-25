DGS ek tercih ekranı! 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?

İlk aşamada herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen ön lisans mezunları ise bu noktada ''DGS ek tercih kılavuzu 2024 yayımlandı mı?'' sorusuna yanıt arıyordu. İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan ve eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar dikey geçiş ek tercih tarihleri ve başvuru ücreti gibi detaylar için sorgulamalarını sürdürüyor. Peki DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır? İşte, ÖSYM ek tercih kılavuzu ile 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları