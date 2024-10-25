Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam DGS ek tercih ekranı! 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?

        DGS ek tercih ekranı! 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?

        Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Hiçbir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ise üniversitelerin boş kalan kontenjanları doğrultusunda ikinci kez şansını deneyecek. Peki 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 17:24 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İlk aşamada herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen ön lisans mezunları ise bu noktada ''DGS ek tercih kılavuzu 2024 yayımlandı mı?'' sorusuna yanıt arıyordu. İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan ve eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar dikey geçiş ek tercih tarihleri ve başvuru ücreti gibi detaylar için sorgulamalarını sürdürüyor. Peki DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır? İşte, ÖSYM ek tercih kılavuzu ile 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları

        2

        2024-DGS YERLEŞTİRME DUYURUSU

        2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Ekim 2024 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        Ek yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        2024-DGS Ek Yerleştirme Tercih Bilgileri ve Tablolar

        3

        DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

        Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Yarasını sahnede sardı
        Yarasını sahnede sardı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü