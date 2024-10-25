DGS ek tercih ekranı! 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?
Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Hiçbir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ise üniversitelerin boş kalan kontenjanları doğrultusunda ikinci kez şansını deneyecek. Peki 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır?
İlk aşamada herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen ön lisans mezunları ise bu noktada ''DGS ek tercih kılavuzu 2024 yayımlandı mı?'' sorusuna yanıt arıyordu. İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan ve eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar dikey geçiş ek tercih tarihleri ve başvuru ücreti gibi detaylar için sorgulamalarını sürdürüyor. Peki DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır? İşte, ÖSYM ek tercih kılavuzu ile 4 yıllık üniversite boş kontenjanları, taban puanları
2024-DGS YERLEŞTİRME DUYURUSU
2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Ekim 2024 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Ek yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.