Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DGS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ TAKVİMİ 2024-2025: ÖSYM ile DGS eh tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

        DGS ek tercih kayıt tarihleri 2024-2025: DGS eh tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, gerekli belgeler neler?

        Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, ''DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM açıklamasında, DGS ek tercih üniversite kayıtları için tarih bilgisine de yer verdi. Peki, 2024 DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır, online mı, gerekli belgeler nelerdir? İşte DGS ek tercih kayıt tarihleri 2024-2025 takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 07.11.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek tercih sonuçları erişime açıldı. Tercih listelerine göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ‘’DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?’’ sorusunu gündeme taşıdı. DGS ek tercih kayıt tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Peki, 2024 DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl yapılır, online mı, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2024 DGS ek tercih üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihleri…

        2

        DGS EK TERCİH SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI!

        Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek tercih sonuçları açıklandı.

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

        Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

        DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2024 DGS ek kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.

        Buna göre, bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        Elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

        4

        DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR, ONLİNE YAPILIR MI?

        Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

        Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında (13 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        5

        Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

        Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

        E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Trump'ın Ukrayna politikası ne olacak?
        Obama'dan Trump'a tebrik
        Obama'dan Trump'a tebrik
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        İşte G.Saray'ın Tottenham maçı 11'i
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri yarın satışa çıkıyor
        Zürafalı gönderme
        Zürafalı gönderme
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Fenerbahçe'nin AZ Alkmaar 11'i
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Otomobiline serviste araç çarptı, yetkililerin cevabıyla şaşkına döndü
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Davalarım var" diyerek 125 milyon lira dolandırdı!
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Gri bulutları dağıttı"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü