Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek tercih sonuçları erişime açıldı. Tercih listelerine göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ‘’DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?’’ sorusunu gündeme taşıdı. DGS ek tercih kayıt tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Peki, 2024 DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl yapılır, online mı, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2024 DGS ek tercih üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihleri…