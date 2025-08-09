DGS sonuçları için geri sayım başladı. Sınavın ardından, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündemindeki yerini aldı. Sınav sonuçlarının erişime sunulmasıyla birlikte süreç, DGS tercihleri ile devam edecek. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç tarihi...