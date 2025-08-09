DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz tarihinde tamamlandı. Belirtilen tarihte sınava katılım sağlayan adaylar, DGS sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan DGS'de sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime sunulacak. Peki, "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" ?" İşte 2025 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
DGS sonuçları için geri sayım başladı. Sınavın ardından, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündemindeki yerini aldı. Sınav sonuçlarının erişime sunulmasıyla birlikte süreç, DGS tercihleri ile devam edecek. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç tarihi...
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre; 2025-DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, DGS sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
DGS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."