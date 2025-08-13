Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2025! DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Sınavın ardından, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündemini meşgul etmeye başladı. DGS sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime sunulacak. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 DGS sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 01:03 Güncelleme: 13.08.2025 - 01:03
        DGS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan DGS'de sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç tarihi...

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre; 2025-DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, DGS sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

        ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        DGS tercihleri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. DGS tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı.