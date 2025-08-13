DGS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan DGS'de sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç tarihi...