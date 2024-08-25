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        Haberler Bilgi Yaşam DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sınav sonuçları sorgulama ÖSYM AİS ekranı

        DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen önlisans mezunlarının katıldığı sınav, 30 Haziran Pazar günü düzenlenmişti. Uzun süredir beklenen sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bu sebeple ''DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak?'' soruları gündemdeki yerini koruyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:33
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        2024 DGS sonuçları için ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. Binlerce öğrenci 30 Haziran Pazar günü düzenlenen sınavın sonuçlarının erişime açılacağı günü bekliyor. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları için herhangi bir tarih bilgisi yer almazken ÖSYM sonuç sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar.

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        DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

        DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak söz konusu tarihte sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi.

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        2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.

        Buna göre DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül 2024 Pazartesi gününden sonra açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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        2024 DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

        DGS 2024 sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak açıklama sonrasında https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

        Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

        DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

        Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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        DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla 2024 DGS tercih tarihleri de belli olmadı.

        DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.

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