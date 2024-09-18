DGS taban puanları 2024: DGS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları açıklandı mı?
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yayımlandı. Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemleri, 18-24 Eylül - tarihleri arasında yapılabilecek. Tercih sürecinin başlaması; DGS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamalarını gündeme getirdi. DGS tercihleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapabilecek. Peki, DGS kontenjan listesi, başarı sıralamaları ve taban puanları açıklandı mı? İşte 2024 DGS tercih kılavuzu ile taban puanları...
Dikey Geçiş Sınavı maratonu tercih süreci ile devam ediyor. 18 Eylül Çarşamba günü başlayan tercihler 24 Eylül tarihine kadar sürecek. Lisans adayları, belirtilen tarihler arasında sınav sonucu, taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralamaları ölçüsünde tercihlerini yapabilecek. Peki, DGS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları açıklandı mı? İşte detaylar...
DGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS taban puanları henüz belli olmadı. Taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra netlik kazanıyor.
Geçtiğimiz sene açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayabilecek. Aşağıdaki linkten üniversite ve bölümlerin DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.
2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!
Dikey Geçiş Sınavı 2024 DGS tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2024 DGS tercih tarihleri belli oldu.
DGS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU
Kılavuz doğrultusunda DGS tercih işlemleri, 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.
Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.
Adaylar, Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2023-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.
DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ