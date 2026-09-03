DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimi ile 2026 Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?

DGS tercih sonuçları tarihi için adayların heyecanı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos’ta adayların erişimine açılmıştı. 27 Ağustos itibariyle başlayan Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri ise 3 Eylül Perşembe günü saat 23:59’da sona erecek. Ön lisans eğitiminden Lisans eğitimine geçmek amacıyla tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, DGS yerleştirme sonuç tarihini araştırıyor. Peki, 2026 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte, DGS tercih sonuç tarihine ilişkin merak edilenler…