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        Haberler Bilgi DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimi ile 2026 Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?

        DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimi ile 2026 Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleştirme sonuç tarihi belli oldu mu?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri 3 Eylül Perşembe günü saat 23:59 itibariyle sona erecek. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından DGS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. İki yıllık Ön lisans eğitimini dört yıllık Lisans programına tamamlamak isteyen binlerce adayın gözü "2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2026 Dikey Geçiş Sınavı DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 09:32 Güncelleme:
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        DGS tercih sonuçları tarihi için adayların heyecanı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre DGS sınav sonuçları 13 Ağustos’ta adayların erişimine açılmıştı. 27 Ağustos itibariyle başlayan Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri ise 3 Eylül Perşembe günü saat 23:59’da sona erecek. Ön lisans eğitiminden Lisans eğitimine geçmek amacıyla tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, DGS yerleştirme sonuç tarihini araştırıyor. Peki, 2026 DGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte, DGS tercih sonuç tarihine ilişkin merak edilenler…

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        DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

        2026 DGS tercih işlemleri 27 Ağustos 2026 saat 10.30'da başladı. Adayların tercihlerini 3 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adayların da bu süre dolmadan işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

        2026 DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        2026 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM, 2026-DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Geçen yıl DGS tercihleri 28 Ağustos-4 Eylül 2025 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 8 Eylül 2025'te açıklanmıştı. DGS tercih sonuçları için gözler Eylül ayının ilk haftalarına çevrildi.

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        DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU MU?

        2026-DGS yerleştirme sonuçlarının Eylül ayının ilk yarısında açıklanması bekleniyor. Ancak sonuç tarihiyle ilgili kesin bilgi, ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla netleşecek.

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        2026 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

        DGS tercih sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek. Yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerine ilişkin takvim de üniversiteler tarafından duyurulacak.

        2026 DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        #DGS Tercih Sonuçları
        #DGS Yerleştirme Sonuçları
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