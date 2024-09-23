DGS tercihleri yarın bitiyor! İşte DGS tercih ekranı
30 Haziran'da, 81 il ve Lefkoşa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı için başvurular sürüyor ancak öğrencilerin istediği üniversiteye gidebilmesi için yarın saat 23.59'a kadar tercihlerini ÖSYM üzerinden tamamlamış olması gerekiyor. İşte, 2024 DGS tercih kılavuzu ve tercih ekranı...
2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonunda son eşiğe girildi. DGS tercihleri yarın itibarıyla tamamlanıyor. DGS tercih sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. İşte, 2024 DGS tercih kılavuzu ile DGS tercih ekranı...
DGS TERCİHLERİ YARIN BİTİYOR!
18 Eylül'de başlayan DGS tercihleri 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona eriyor.
DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
ÖSYM, ön lisans ve lisans olmak üzere iki tercih kılavuzu yayınladı. Aşağıdaki linkten istediğiniz kılavuza ulaşabilirsiniz.
DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağından 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekiyor.