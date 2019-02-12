DHMİ 3 bin 619 özel güvenlik görevlisi alımı ile ilgili detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. Özel güvenlik görevlileri bünyesinde bulunan havalimanları ile havalimanlarına bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonlarına alınacak. Peki, birden çok kadroda yapılacak DHMİ yani Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) özel güvenlik görevlisi alımı ne zaman? DHMİ özel güvenlik görevlisi alımı ile ilgili detaylar ve kadrolar haberimizde.

DHMİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI NE ZAMAN?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan havalimanları ile havalimanlarına bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonlarına 1 Nisan 2019 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 3 bin 619 personel alımı için ihaleye çıktı. Hizmet alımı, açık ihale usulü 19 Şubat Salı günü Ankara DHMİ Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. İhalede en çok alımın yapılacağı havalimanı 221 personel ile Atatürk Havalimanı oldu.

184 vardiya sorumlusu, 47 proje sorumlusu, 3 bin 388 özel güvenlik personeli olmak üzere güvenlik hizmeti satın alma işini kapsıyor.

DHMİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TC vatandaşı olmak,

En az lise mezunu olmak,

18 yaşı doldurmuş olmak,

Görevinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olma şartı aranıyor.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir. Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Bu belgelerin neler olduğuna aynı zamanda sertifika hakkında daha çok bilgi vermiş olduğumuz silahlı silahsız özel güvenlik sertifikası nasıl nereden alınır yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür.

Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati),mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

DHMİ 3 BİN 619 ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN GÖREVLENDİRİLECEKLERİ YERLER

Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar İstasyonu-110 personel, Adıyaman Havalimanı-57 personel, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu-74 personel, Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar İstasyonu-34 personel, Atatürk Havalimanı- 221 personel, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı-77 personel, Batman Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu-76 personel, Bingöl Havalimanı-77 personel, Bursa Yenişehir Havalimanı ile Yalova VOR İstasyonu ve Şahintepe VOR İstasyonu-53 personel, Çanakkale Havalimanı ve Biga VOR İstasyonu-44 personel, Muğla Dalaman Havalimanı ve Nuri Baba SSR Hv.Radar İstasyonu-50 personel, Denizli Çardak Havalimanı-94 personel, Diyarbakır Havalimanı-148 personel, Elazığ Havalimanı ve Harput VOR İstasyonu-69 personel, Erzincan Havalimanı ve Karadağ Radar ile Refahiye VOR İstasyonu-84 personel, Erzurum Havalimanı ve Kargapazarı Radar ile Erzurum Vor İstasyonu-67 personel, Gaziantep Havalimanı-124 personel, Genel Müdürlük / Ankara-11 personel, Gökçeada Havalimanı / Çanakkale-9 personel, Hatay Havalimanı-98 personel, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı-88 personel, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı- 46 personel, Kahramanmaraş Havalimanı-69 personel, Kars Harakani Havalimanı- 68 personel, Kastamonu Havalimanı ve İnebolu VOR / DME ile İnebolu Mode-S SSR İstasyonu-41 personel, Konya Havalimanı ve Ermenek Yumurtepe ile Mut SSY İstasyonu-78 personel, Malatya Havalimanı ve Malatya VOR İstasyonu-39 personel, Mardin Havalimanı-99 personel, Muğla Milas Bodrum Havalimanı ve Küçük Sungurtepe Radar İstasyonu-61 personel, Muş Havalimanı-76 personel, Nevşehir Kapadokya Havalimanı-38 personel, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı-48 personel, Samsun Çarşamba Havalimanı-75 personel, Siirt Havalimanı ve Gökçebağ VOR İstasyonu-78 personel, Sinop Havalimanı-46 personel, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ve Gemerek SSY İstasyonu-87 personel, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Eski Şanlıurfa Havalimanı ile Korçik SSR Radar İstasyonu-180 personel, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı-110 personel, Tekirdağ Çorlu Havalimanı-33 personel, Tokat Havalimanı-20 personel, Trabzon Havalimanı ve Akçaabat Üzümlü Radar İstasyonu-168 personel, Van Ferit Melen Havalimanı-88 personel, Ordu Giresun Havalimanı-128 personel, Ankara Esenboğa Havalimanı- 56 personel, Antalya Havalimanı-57 personel, Balıkesir Merkez Havalimanı-21 personel