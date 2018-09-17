Öne Çıkanlar
Diafra Sakho
Futbol
Haberler > Futbol

Diafra Sakho küllerinden doğdu

Daha önce attığı gollerle adını duyuran Diafra Sakho, önceki 3 sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu grafiğinden uzaklaşırken, Bursaspor formasıyla adeta küllerinden yeniden doğdu

17 Eylül 2018 Pazartesi, 13:44 | Güncelleme:

Bursaspor´un yaz transfer döneminin son gününde sözleşme imzaladığı forvet oyuncusu Diafra Sakho, attığı gollerle dikkat çekiyor. Fransa´nın Rennes Kulübü´nden kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, Bursaspor ile çıktığı 2 lig maçında da fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz hafta içerisinde oynanan antrenman maçında da gol sevinci yaşayan ve Rize deplasmanında ayrıca bir golü de `VAR´ sistemine takılan Senegalli oyuncu, aynı zamanda eski günlerine döneceğini de gösterdi.

2013/14 SEZONUNDA YILDIZI PARLADI

Kariyerinin en golcü dönemini Metz formasıyla 2013/14 sezonunda geçiren Sakho, tıpkı bu sezon olduğu gibi ilk 2 maçta 2 gol kaydederken, sezon sonunda ise 38 maçta 20 gole ulaşmıştı. Bu performansının ardından 5 milyon Euro´ya West Ham United'a transfer olan deneyimli golcü, İngiltere´deki ilk sezonuna da gollerle başladı ve sezon sonunda 26 maçta 12 gole ulaştı.

SAKATLIKLAR PERFORMANSINI ETKİLEDİ

Ancak 2015/16 sezonundan itibaren sakatlıklarla boğuşan Sakho, 3 ay sahalardan uzak kalırken buna karşın sezonu 24 maçta 7 golle tamamladı. 2016/17 sakatlığı nedeniyle yalnızca 4 maçta forma giyen ve 1 gol atan Senegalli, geçtiğimiz sezonu da 31 maçta 7 gol ile geçirdi. Sakatlığı nedeniyle eski formuna dönüşte zorlanan Sakho, Bursaspor´daki kariyerinin en iyi başlangıçlarından biriyle de eski günlerine dönüşün sinyallerini verdi.

"GOL ATMAK İÇİN BURADAYIM"

Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulunan Diafra Sakho, "Gol atmadan önce iyi başlamıştık ancak golü yedikten sonra geriye gittik. Pozisyonu inceleme fırsatım olmadı ama VAR´ın kararına saygı duyuyorum. Gol atmak için buradayım. Belki attığım goller ile 3 puan alamadık ama Medipol Başakşehir maçında kazanabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.