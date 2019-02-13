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George Clooney, medya tarafından hedefe oturtulan, özellikle babasıyla ilişkisi evliliğinin ilk gününden beri medyanın takibinde olan ve babasına yazdığı mektubun içeriğinin yayımlanmasının ardından zor zamanlar geçiren Meghan Markle'ı savundu. Clooney, "Tıpkı Diana'ya yaptıkları gibi onu da takip ediyorlar, çamur atıyorlar" dedi.
"TARİH KENDİNİ TEKRARLIYOR"
Clooney, "Meghan Markle'ı her yerde takip ediyorlar, izleniyor ve kötüleniyor. O yedi aylık hamile bir kadın. Tıpkı Diana'ya yaptıkları gibi onu da takip ediyorlar, çamur atıyorlar ve aynı yolla izliyorlar. Tarih kendini tekrarlıyor. Bunun nasıl bittiğini gördük. Bunun ne kadar sinir bozucu olduğunu anlatamam. Bir kızın babasına babaya yazdığı mektubu yayımlıyorlar. Bunun haksızlık ve sorumsuzluk olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
MEKTUBU İFŞA EDİLMİŞTİ
Markle'ın arkadaşlarının, bir süre önce babasına mektup göndererek hayatını zorlaştırmayı bırakmasını istediğini söylemesi üzerine gazeteciler harekete geçerek mektubun detaylarını ortaya çıkarmışlardı.
Daily Mail gazetesinin yayımladığı mektupta, "Baba, bu yolu neden seçtin anlamıyorum. Yaptıkların kalbimi milyonlarca parçaya ayırdı. Basına beni aradığını ve düğüne gelemeyeceğini söylediğini anlatmıştın. Beni aramadın bile. Seni sadece korudum, sevdim ve savundum. Yalan söylemeyi ve daha fazla acıya sebep olmayı bırak." ifadeleri yer alıyordu.
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