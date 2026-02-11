Canlı
        Haberler Bilgi Gündem DİB-MBSTS 2026: Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ne zaman? DİB-MBSTS sınav ücreti ne kadar?

        DİB-MBSTS 2026: Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ne zaman?

        DİB-MBSTS 2026 sürecine ilişkin ÖSYM'den beklenen duyuru yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ve sınav takvimi doğrultusunda gerçekleştirecek. Sınavda adaylara 60 soruluk çoktan seçmeli bir test yöneltilecek ve toplam 90 dakika süre verilecek. Peki DİB-MBSTS başvuruları hangi adımlarla yapılacak, sınav ücreti ne kadar olacak? 2026 DİB-MBSTS hangi tarihte düzenlenecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 16:32 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:32
        1

        2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (MBSTS) girmeyi planlayan adaylar için beklenen açıklama ÖSYM’den geldi. Yapılan duyuruya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyenlerin katılacağı MBSTS için başvuru süreci resmen başlatıldı ve adaylar işlemlerini belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirebilecek.

        2

        DİB- MBSTS SINAV BAŞVURU TARİHİ

        2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için başvuru süreci, 11 Şubat’ta başlayacak ve 19 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.

        3

        DİB- MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, 11 Şubat 2026 günü saat 10.30’dan itibaren başvurularını ÖSYM başvuru merkezlerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca işlemler, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanılarak da yapılabilecek.

        4

        DİB- MBSTS SINAV ÜCRETİ

        2026 MBSTS için sınava katılım bedeli 1.200 TL olarak açıklandı.

        DİB-MBSTS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

