2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (MBSTS) girmeyi planlayan adaylar için beklenen açıklama ÖSYM’den geldi. Yapılan duyuruya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyenlerin katılacağı MBSTS için başvuru süreci resmen başlatıldı ve adaylar işlemlerini belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirebilecek.