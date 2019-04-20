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Bu sene yağışın olağanüstü düzgün ve bol geçmesi aynı zamanda fazla soğuk olmaması nedeniyle kelebek yumurtalarının hepsi gelişti. Kelebeklerin hepsi sıcaktan larva döneminde erginleşti. Bu yiyeceğin bol olmasıyla, iklimin uygun olmasıyla birlikte ortaya çıkan bir durum. Güneydoğu'nun özellikle Diyarbakır'dan Gaziantep'e doğru olan alanda her yerde bu kelebek sürülerine rastlanır. Bu olağanüstü. Önceki yıllarda buna pek az rastlanırdı" dedi.