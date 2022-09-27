Bir cinayeti daha çözdü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

SHOW TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bir cinayet daha çözüldü. 4 yıldır cinayeti aydınlatılamayan Mustafa Kut’un katili canlı yayında ortaya çıktı. Cinayetle ilgili kilit isim Ersin Çetinkaya, cinayet gününü canlı yayında adım adım anlattı. Didem Arslan Yılmaz’ın bir aydır ele aldığı cinayetle ilgili yaşanan bu gelişme Türkiye’yi ekran başına kilitledi.