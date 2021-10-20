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Tüm Türkiye bu olaya kilitlendi. Anne Merve Şen, “Beni suçluyorlar ama benim alnım ak.” dedi, çocuklarının ölümüyle ilgisi olmadığını söyledi.



Ailenin yaşadığı kabusun ilki 2015’te Haziran ayında gerçekleşti. 21 günlük kız bebek, annesinin kucağında nedensiz yere can verdi. Ardından ailenin ilk çocukları oyun oynarken birden öldü. 3. çocukları da sırlarla dolu bir şekilde ölünce devlet duruma el koydu. Şu an 2 yaşında olan 4. çocukları Eylül Nisa Şen koruma altına alındı. Acılı ailenin açıklamaları stüdyodaki herkesi şoke etti.

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3 çocuğu da onun yanındayken hayatını kaybeden anne Merve Şen, şimdi devlet korumasındaki çocuğunu geri almak istiyor, “Ben masumum” diyor. Sürpriz tanıklar, şok belgeler canlı yayında ortaya çıkıyor. 3 minik yavrunun sır dolu ölümü Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME’de aydınlanıyor!

4 çocuk ansızın hayatını kaybetti

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