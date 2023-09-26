Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ormanda cansız bedeni bulunan İsmail Kür'ün şüpheli ölümü araştırılıyor Didem Arslan Yılmaz'la Vaçgeçme'de Manisa'da ormanlık alanda ağaca asılı halde cansız bedeni bulunan İsmail Kür'ün şüpheli ölümü araştırılıyor. Hedefteki isim Faruk ile ilgili yeni bilgiler geldikçe İsmail'in stüdyodaki sevgili Seher de İsmail'in ölümünü şüpheli bulmaya başladı

Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Manisa’nın Kınık mahallesindeki ormanlık alanda 29 Nisan’da ağaca asılı halde bulunan 29 yaşındaki İsmail Kür’ün ölümünde çember daralıyor.

Olay adam Faruk’un İsmail ile arasındaki 100 bin liralık para alışverişini öğrendikten sonra İsmail’in sevgilisi Seher, Faruk’tan şüphelenmeye başladı. “Benim üzerimden İsmail’den para almış, İsmail ölmedi, öldürüldü” ifadelerini kullanan Seher canlı yayında herkesi şoke etti. Seher, babası ile telefonda konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı, babası ise “Kızımın arkasındayım” dedi. Annesi ve ablasıyla da canlı yayında konuşan Seher, “Her şey açığa çıkana kadar buradayım” dedi.

Öte yandan Faruk’un eski ortağı Mehmet de canlı bağlantı ile yayına katıldı. Faruk hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İsmail’in telefonunun Faruk’ta olabileceği iddialarında bulundu. Faruk’un çevresindeki insanlara zarar verdiğini söyledi.