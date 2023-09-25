Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de stüdyoda gergin anlar Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Bursa Gemlik'ten gelen Şerife Sevinç, üçüncü evliliğini yaptığı Refet Sevinç tarafından kandırıldığını iddia etti. Şerife ve Rafet çifti yüzleşince gergin dakikalar yaşandı

Show TV’nin hafta içi her gün saat 15.00’te heyecanla beklenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye 55 yaşındaki Şerife Sevinç başvurdu.

Üçüncü evliliğini anlaşmalı olarak yaptığı Rafet Sevinç’in kendisine ev vaadinde bulunduğunu ve yerine getirmediğini iddia etti. Canlı yayına telefonla bağlanan Rafet, suçlamaları reddetti. Kendisi ile ısrarla evlenmek isteyen kişinin Şerife olduğunu söyledi.

Şerife’nin yurtdışındaki oğluna yüklü miktarda para gönderdiğini ve karısının üç kez evi terk ettiğini sözlerine ekledi. Karısına değerli takılar aldığını ancak bir türlü mutlu olmadığını, son zamanlarda hareketlerinin de değiştiğini söyledi.

Şerife ise kocasının; evlatlık olan oğlu ile gelininin dolduruşuna geldiğini, kendisini onların etkilediğini ve evliliğinin bunun için bozulduğunu söyledi. Şerife, kocasını kendisini evden kovmakla suçlarken, Rafet; “Karım kendi isteğiyle gitti” dedi.

ŞERİFE Mİ RAFET Mİ?

Tekrar bir araya gelmek istemediklerini söyleyen çiftin son kararları Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelecek.