HABERTURK.COM

Türkiye'nin en güvendiği habercisi unvanını taşıyan Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Vazgeçme programında alanında uzman gazeteci ve hukukçular, adaletin yerini bulması için gece gündüz iz sürüyor. Faili meçhul cinayetler, yıllarca gün yüzü görmemiş sırlar, izleyicilerden gelecek ipuçlarından yola çıkılarak canlı yayında çözülüyor.

"Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" sosyal sorumluluk bilinciyle, ihtiyaç sahiplerine de destek vermeye başladı. "Yardım Köprüsü"yle gıda ve çeşitli ihtiyaçlardan oluşan ilk koliler evlere teslim edildi. Her gün 24 saat telefon başında olan ekip, yardım paketlerini ihbarlar doğrultusunda tasnif ederek adreslerine ulaştırmak üzere "Yardım Tır"ına teslim etmeye devam edecek. "Yardım Köprüsü"ne yurt içi ve yurt dışından katkıda bulunmak isteyen herkes programa ulaşarak destekte bulunabilecek.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme benzer yardım projelerini hayata geçirmeyi sürdürecek; iyiliğin gücünü herkese gösterecek!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 09.30'da canlı yayınla Show TV'de!