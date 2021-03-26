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Show TV'de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında geçen Haziran Balıkesir Sındırgı’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Hamide Elveren’in şüpheli ölümü konu edildi. Türkiye’nin günlerce konuştuğu bu olayda, Hamide Elveren’in oğlu Savaş Elveren programa katılarak annesinin ölümüyle ilgili babası Süreyya Elveren ve onun yasak aşk yaşadığı Sema Ersöz’den şüphelendiğini söylemişti.



Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME’nin tekrar açtığı dosyanın ardından Sındırgı Cumhuriyet Savcılığı düğmeye bastı, ekipler harekete geçti. Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Süreyya Elveren ve Sema Ersöz’ü gözaltına alınmıştı.

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