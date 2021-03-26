Show TV'de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında geçen Haziran Balıkesir Sındırgı’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Hamide Elveren’in şüpheli ölümü konu edildi. Türkiye’nin günlerce konuştuğu bu olayda, Hamide Elveren’in oğlu Savaş Elveren programa katılarak annesinin ölümüyle ilgili babası Süreyya Elveren ve onun yasak aşk yaşadığı Sema Ersöz’den şüphelendiğini söylemişti.
Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME’nin tekrar açtığı dosyanın ardından Sındırgı Cumhuriyet Savcılığı düğmeye bastı, ekipler harekete geçti. Balıkesir Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Süreyya Elveren ve Sema Ersöz’ü gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Ardından Süreyya Elveren ile yasak aşk yaşadığı söylenen Sema Ersöz, Hamide Elveren’e karşı ''kötü muamele'' ve ''aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali'' gerekçeleri ile Sındırgı Adliyesine getirildiler. Sındırgı Savcılığı bu iki ismi, ''Hamide Elveren’e eziyet etme'' gerekçesi ile mahkemeye sevk etti. Bir yıldır çözülemeyen olay Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programının ısrarlı takibi sonucu yeniden gündeme geldi. Süreyya Elveren ve Sema Ersöz, tutuklanarak Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
İŞTE SÜREYYA VE SEMA'NIN TUTUKLAMA GÖRÜNTÜLERİ İZLEMEK İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ
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