Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında büyük buluşma yaşandı

Show TV’de hafta içi her gün saat canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Isparta’dan gelen Dilek Özmen’in dram dolu hikayesi ekranlara gelmeye devam ediyor. 2009 yılında evlatlık olduğunu öğrendiği günden beri biyolojik ailesini arayan Dilek’in 40 yıllık hasretine Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi son verdi. Daha önce stüdyomuzda üvey abisi Nail ile buluşan Dilek, bugün de diğer abisi Mevlüt ve annesi Nurşen ile kavuştu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Stüdyoya ilk önce abisi Mevlüt geldi, senelerdir aradığı kayıp kardeşi Dilek’le buluştu. Abi-kardeşin buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Dilek abisine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, abi Mevlüt ise annesinin, ikiz kardeşlerini yıllarca aradığını söyledi.

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CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Anne-kızın buluşmasında gözyaşları sel oldu. “Beni 40 yıldır neden aramadınız?” sorusunu annesi ve telefonla bağlanan teyzesine de soran Dilek, annesinin yaşadıklarını anlatmasıyla gözyaşlarına boğuldu. Anne Nurşen kızlarını vermek istemediğini, ikizlerin babası Mehmet tarafından bakacak durumu olmadığı gerekçesiyle kendisinden zorla alındığını söyledi. Kocasının oğlu tarafından defalarca dövüldüğünü söyleyen Nurşen hanım ve üvey oğlu Nail canlı yayında yüzleşti. Nail, Nurşen hanımın suçlamalarını reddetti.

"TEKTİM, BİR YIĞIN OLDUM"

Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, Dilek’in kayıp ikizi Ebru’yu da buldu. Ekibe kız kardeşi Dilek’i yıllarca aradığını söyleyen Ebru, ailesiyle görüşmek istemediğini belirtti. Hem annesini hem de ikizini bulmanın mutluluğunu yaşayan Dilek’ten, kardeşine “Annemizi affet” çağrısı geldi. Yıllar sonra ailesiyle buluşan Dilek, “Tektim, bir yığın oldum” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Bir aileyi daha bir araya getiren Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme insanların hayatlarına dokunmaya devam edecek.