Gösterdikleri yerde insan kemikleri bulundu! 0:00 / 0:00

Etrafında ‘Süslü Bayram’ diye tanınan Bayram Tosun’un oğlu ve eşi, 13 yıldır kayıp olan Tosun’u bulmak için son çare Didem Arslan Yılmaz’ın kapısını çaldı.

Bayram Tosun’un ilişkisi olduğu iddia edilen ve şüpheliler arasında bulunan Keziban Turhan’ı da stüdyoya davet eden Didem Arslan Yılmaz bir dedektif gibi iz sürerek Keziban Turhan’ı köşeye sıkıştırdı. Bayram Tosun ile ilişkisinin olduğunu, eşi Veysel Turhan’ın da bunu öğrenince onu öldürdüğünü itiraf eden Keziban Turhan ve eşi geçen Cuma günü canlı yayın sırasında Denizli’den gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Denizli’ye götürüldü.

KEMİKLERE DNA TESTİ YAPILACAK!

Cinayeti itiraf eden Keziban Turhan’ın kardeşi Kemal de gözaltına alınan diğer isim oldu. Kemal, Denizli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektiflerine Bayram Tosun’u gömdükleri yeri göstermek için önce Muğla Kozağaç’taki dere kenarına ardından da cinayetin işlendiği inşaata götürdü.

2018 yılında o bölgede kemikler, kafatası ve bir de erkek ayakkabısı bulan görgü tanığı da programa katılarak yaşananları anlattı.

Bulunan kemiklerin Bayram Tosun’a ait olup olmadığının tespiti için DNA testi yapılacak. Keziban Turhan, eşi Veysel Turhan’ın sorgulanmasına devam ediliyor.