Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme kaldığı yerden devam ediyor! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bugüne kadar yüzlerce kaybı bulan, hasret çekenlere umut olan, şüpheli ölümleri aydınlatan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 5.yılında da yine Türkiye'nin konuşacağı konularla karşınızda olacak.

Habertürk Giriş: 09.08.2024 - 23:18 Güncelleme: 09.08.2024 - 23:18 facebook

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