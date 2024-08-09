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        Haberler Televizyon Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme kaldığı yerden devam ediyor!

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme kaldığı yerden devam ediyor!

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bugüne kadar yüzlerce kaybı bulan, hasret çekenlere umut olan, şüpheli ölümleri aydınlatan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 5.yılında da yine Türkiye'nin konuşacağı konularla karşınızda olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 23:18 Güncelleme: 09.08.2024 - 23:18
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        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme izleyicisiyle buluşuyor!
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        19 Ağustos Pazartesi günü 5. sezonunda yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.00'te Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor!

        Geçtiğimiz sezon izleyicinin de büyük takdirini toplayan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 19 Ağustos Pazartesi canlı yayınla yine olayları aydınlatmaya, sorulara yanıt bulmaya, kayıpları ortaya çıkarmaya devam edecek.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni sezonuyla 19 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 15.00’te Show TV’de.

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