Didem Şener sosyal medyada gündem oldu. Hakkında en çok araştırma yapılan isimlerden biri olan Didem Şener ile ilgili bilgiler...

DİDEM ŞENER OLAYI NEDİR?

İtalya'da yaşayan ve Twitch yayınlarıyla popüler olan Didem Şener, uygulama üzerinden “Kist ameliyatı olacağım” başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı. İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı. Didem Şener’in topladığı paralarla göğüslerine silikon taktırdığı ortaya çıktı.

DİDEM ŞENER'DEN "KİST" AÇIKLAMASI

Didem Şener skandalın ortaya çıkması ardından açıklamada bulundu. Şener, “O video benim ilk yayınlarımdan biri ve tamamı hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden. Arkadaşlarla konuştuğumuzda bir donate bar (bağış kampanyası) açalım dedik, çünkü 20-30 izleniyordum. Kist ameliyatı donate barı açmamın nedeni göğsümde kist olduğu için değil, direkt göğüs estetiği ameliyatı için açarsam insanlar tarafından ayıplanırım diye düşünmüştüm. Yaptığım şey doğru mu hayır, değil. Sahte rapor işi de tamamen troll (espiri). Bu yayından sonra kist ameliyatı barının başlığını değiştirip göğüs estetiği yazmıştım” ifadelerini kullandı.