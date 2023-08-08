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        Haberler Magazin Didem Soydan “Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var” demişti! Ünlü modelden yeni açıklama geldi!

        Didem Soydan "Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" demişti! Ünlü modelden yeni açıklama geldi!

        Türkiye'nin en başarılı modelleri arasında yer alan Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis Işiten'in YouTube kanalına konuk oldu. Ünlü modelin "Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" cümlelerini kurmasıyla akıllara bir dönem aşk yaşadığı Can Bonomo gelmişti. Soydan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 12:10
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        Geçtiğimiz günlerde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis Işiten'in YouTube kanalına konuk olan model Didem Soydan, yaptığı açıklamalar sebebiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Soydan'ın "Aşık olduğum kişinin ailesi var" demesi üzerine akıllara Can Bonomo gelmişti. Ünlü model konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

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        Didem Soydan’ın katıldığı programda: “Aşık olduğum tek bir kişi var, hala da ona aşığım. Aşık olduğum kişi hala aynı. İsmini veremem çünkü kendisinin ailesi var. Ben her ilişkimi onunla kıyaslıyorum. Ve hiçbir ilişkim onun önüne geçmedi. İlişkilerimdeki insanlar da bunu bildi. Ben çocuk sahibi olmak hiçbir zaman istemediğim için de ilişki sürmedi" açıklamalarını yapmasıyla akıllara bir dönem aşk yaşadığı fakat şu an Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo gelmişti.

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        Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün itibari ile yanlış yerlere çekilen bir konudan, kişilere verdiğim saygı ve değerden sebep bu açıklamayı yapıyorum. Türkiye’de yaşamayan ve Türkiye ile alakası olmayan birinden bahsetmeme rağmen konuyu magazine çok uygun olması sebebiyle yanlış isimler üzerinden yorumladınız.

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        Yayında da belirttiğim gibi Amerika’da yaşadığım döneme dair bir hikayeydi. Bu konunun yanlış yerlere gitmesinden dolayı gerçekten üzgünüm. Lütfen kimseyi alakaları olmayan bir konuya dahil ederek rahatsızlık vermeyin”

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        İşte Didem Soydan'ın paylaşımı...

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        Didem Soydan ve Can Bonomo 2014 ve 2016 yılları arasında aşk yaşamıştı. Evleneceklerini duyuran çift ani bir kararla ayrılmıştı.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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