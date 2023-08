Didem Soydan "Aşık olduğum kişi evli ve ailesi var" demişti! Ünlü modelden yeni açıklama geldi!

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis Işiten'in YouTube kanalına konuk olan model Didem Soydan, yaptığı açıklamalar sebebiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Soydan'ın "Aşık olduğum kişinin ailesi var" demesi üzerine akıllara Can Bonomo gelmişti. Ünlü model konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Didem Soydan’ın katıldığı programda: “Aşık olduğum tek bir kişi var, hala da ona aşığım. Aşık olduğum kişi hala aynı. İsmini veremem çünkü kendisinin ailesi var. Ben her ilişkimi onunla kıyaslıyorum. Ve hiçbir ilişkim onun önüne geçmedi. İlişkilerimdeki insanlar da bunu bildi. Ben çocuk sahibi olmak hiçbir zaman istemediğim için de ilişki sürmedi" açıklamalarını yapmasıyla akıllara bir dönem aşk yaşadığı fakat şu an Öykü Karayel ile evli olan Can Bonomo gelmişti.