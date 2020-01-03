Didem Soydan ve arkadaşı gece vakti bindiği i-taksiye kredi kartı ücretiyle ödeme yapmak istedi. Taksi şoförü kredi kartını kabul etmedi ve ücretin nakit olarak ödenmesini istedi.

— didem soydan (@didem_soydan) January 3, 2020

"ATM ATM DOLAŞAMAYIZ BURADA"

Taksi şoförünün kredi kartı yerine nakit ücret talep etmesi üzerine Didem Soydan, "Biz ATM ATM dolaşamayız burada. Sisteme yazın, benim hesap numaramdan çeksin. Ben bu sistemi kredi kartı kayıtlı gibi kullanıyorum" dedi.

"FARKINDA DEĞİLİM SUÇ BENİM"

Taksi şoförü de "Ben farkında değilim, suç benim yani, o zaman vermeyin ne yapayım" demekle yetindi. Soydan ise karşılık olarak "Nasıl yapalım bilmiyorum" dedi. Didem Soydan tartışma anlarını sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.