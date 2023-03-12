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Didem Soydan’dan 'Felaketin içinde dört gözle seni bekliyorduk' yorumuna tepki

Mayolu fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Didem Soydan, bir sosyal medya kullanıcısının "Felaketin içinde dört gözle seni bekliyorduk" şeklindeki yorumuna verdiği yanıtla gündem oldu

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  • Didem Soydan’dan 'Felaketin içinde dört gözle seni bekliyorduk' yorumuna tepki - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan manken Didem Soydan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 
  • Didem Soydan’dan 'Felaketin içinde dört gözle seni bekliyorduk' yorumuna tepki - Magazin haberleri

    Siyah mayosuyla objektif karşısına geçen Didem Soydan, çekilen fotoğraflarını yayınladı. 
  • Didem Soydan’dan 'Felaketin içinde dört gözle seni bekliyorduk' yorumuna tepki - Magazin haberleri

    "BU FELAKETİN İÇİNDE 4 GÖZLE SENİ BEKLİYORDUK"

    Didem Soydan, kendisine "Tam zamanı hepimiz bu kadar felaketin içinde 4 gözle seni bekliyorduk” diyerek tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtla gündem oldu.
  • Didem Soydan’dan 'Felaketin içinde dört gözle seni bekliyorduk' yorumuna tepki - Magazin haberleri

    "SEN NE YAPIYORSUN?"

    Didem Soydan da ardından "Sen ne yapıyorsun tam zamanıyken? El de telefon Instagram’da Didem Soydan’a yorum yaparak mı önlüyorsun felaketleri? Güzel iş yersen tabii" yanıtını verdi.
  • Didem Soydan’dan 'Felaketin içinde dört gözle seni bekliyorduk' yorumuna tepki - Magazin haberleri

    "HİÇ KEYFİM YOK"

    Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenen Didem Soydan, muhabirlerin röportaj isteğini yaşanan deprem felaketlerinin ardından geri çevirmişti. 38 yaşındaki manken, "Arkadaşlar sonra konuşalım. Malum süreci biliyorsunuz, hiç keyfim yok" demekle yetinmişti.

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