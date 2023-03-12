"BU FELAKETİN İÇİNDE 4 GÖZLE SENİ BEKLİYORDUK"

Didem Soydan, kendisine "Tam zamanı hepimiz bu kadar felaketin içinde 4 gözle seni bekliyorduk” diyerek tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtla gündem oldu.