DHA'nın haberine göre; yaz tatili nedeniyle set çalışmalarına ara veren oyuncu Didem Taslan, tek başına Adrasan'a geldi. Dağ manzaralı bir bungalov kiralayarak dış hayata kendini kapatan Taslan, denize girip kitap okuyarak gününü geçiriyor.

Yıl boyunca çok yorulduğunu, kendisiyle baş başa kalmak için Adrasan'ı seçtiğini söyleyen Taslan, "Benim için tatil Adrasan demek. Birçok ünlü arkadaşım Bodrum'da tatil yapıyor. Ben gürültüyü, kalabalık plajları sevmiyorum. Kendimle baş başa kalacağım huzurlu yer arıyorum. Arkadaşımın işlettiği otel benim huzur evim" dedi.