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Vodafone’un dijital kanalları içinde kullanıcıların yazışarak işlemlerini yapmasını sağlayan kişisel dijital asistan TOBi, koronavirüs salgını nedeniyle dijital platformlara ilginin artmasının etkisiyle aylık 1 milyon tekil kullanıcıya ve toplam 2.3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaştı.

Koronavirüs salgınıyle birlikte dijital platformların kullanımını arttığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, geçen yıl hizmete sundukları yapay zekaya dayalı bir kişisel asistan TOBi ile ilgili şunları söyledi:

“TOBi’nin en büyük özelliği, kullanıcılarını anlayıp onlara kişiselleşmiş bir asistan deneyimi sunması. TOBi, koronavirüs döneminde aylık 1 milyon tekil kullanıcıyı geçti ve toplam 2.3 milyonun üzerinde sohbet sayısına ulaşarak bir rekora imza attı. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de müşterilerimizin yanındayız. Koronavirüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz.”

Verilen bilgiye göre Vodafone müşterileri, TOBi ile yazışarak, fatura detayları, mevcut tarifeleri, tarife değişikliği ya da ek paket satın alma işlemleri, mevcut kampanyaların tarihleri, kalan kullanımları ve kullanım detayları gibi konularda bilgi alabiliyor. TOBi, kendisinin yapamadığı işlemler olursa, müşteriyi canlı danışmana yönlendiriyor.

Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre kullanıcıları ile arasındaki bağı güçlendirmek için kendisini geliştirmeye devam eden TOBi “merhaba”, “nasılsın”, “yaşın kaç”, “nerelisin”, “seni seviyorum,” “benimle evlenir misin”, “sen robot musun, insan mısın” gibi sorulara da cevap verebilir hale geldi.

14 KURAL’I DA ÖĞRETİYOR

Salgının hem çağrı merkezlerinin yoğunluğunu hem de dijital kanallarının kullanım oranlarını artırdığını belirten Ergun, “Salgın dönemiyle birlikte, TOBi’ye koronavirüs ile ilgili bilgiler öğrettik ve TOBi’nin bu konuda gelebilecek sorulara cevap vermesini sağladık. TOBi, müşterilerimize “14 Kural” ile ilgili bilgilendirme de yapıyor. İhtiyaç dahilinde Sağlık Bakanlığı’nın web sitesine ya da 184 Alo Sabim hattına yönlendirme sağlıyor. Uzaktan eğitimin başlaması ile birlikte müşterilerimizin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) konusunda soruları artmaya başladı. TOBi, online eğitim portalları, bu portallardaki internet ihtiyaçları ve salgından korunma yöntemleri gibi gündemimize giren birçok yeni soruyu hızlıca öğrenerek kullanıcıların taleplerini karşılar hale geldi" diye konuştu.

DOĞRU ANLAMA ORANI YÜZDE 92

Kendini her gün geliştiren TOBi’nin şu anda yüzde 92’lik doğru anlama oranına sahip olduğunu ifade eden Ergun, şunları söyledi:

“TOBi, henüz 7 aylık genç bir uygulama. TOBi’yi güncel ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz… Koronavirüs sonrasında da dijital asistanların önemini koruyacağını ve daha da gelişerek vazgeçilmez bilgi kaynaklarımızdan biri haline geleceğini öngörmek mümkün. Diğer yandan bu “yeni normal” düzende lokasyon bağımsız çalışmanın daha verimli ve daha etkin olabileceğini gördük. Salgın sonrası da dönemde de bu çalışma düzenini devam ettirmeyi değerlendirebiliriz.”