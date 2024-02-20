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        Haberler Ekonomi Para Dijital kanallardan ticari kredi limit başvurusu imkanı - Para Haberleri

        Dijital kanallardan ticari kredi limit başvurusu imkanı

        Garanti BBVA'nın hizmete sunduğu "Ticari Kredi Limit Başvurusu" uygulaması ile firmalar ticari kredi kullanabilmek için gerekli olan limit başvurusunu şubeye gitmeden dijital kanallardan yapabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:11
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        Dijital kanallardan ticari kredi limit başvurusu imkanı
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        Yeni uygulaması “ Ticari Kredi Limit Başvurusu” ile Garanti BBVA'nın şahıs firması ve tüzel müşterileri, ticari kredi kullanabilmek için gerekli olan limit başvurusunu şubeye gitmeden dijital kanallardan yapabiliyor.

        Bankadan yapılan açıklamaya göre “Ticari Kredi Limit Başvurusu” hizmetiyle müşteriler, tek seferde birden fazla ürün için dijital ortamda kredi limitine başvurabiliyor ve müşteri özelinde oluşan limitlerine bağlı sözleşmelerini de dijitalden onaylayabiliyor. Hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşen uygulamayla, müşteriler işlerinin başından ayrılmadan dijital kanallardan kredi ve krediye bağlı işlemlerini tamamlayabiliyor.

        Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer , “Müşterilerimizin zamanını tasarruflu kullanabilmeleri, bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı yapabilmeleri için dijital kanallardaki ürün ve hizmetlerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. “Ticari Kredi Limit Başvurusu” uygulamamız, bankamızın şahıs firması ve tüzel müşterilerini dijitalleştirme yönündeki önemli adımlarından bir tanesi. Garanti BBVA olarak, yenilikçi bakış açımızla uygulamalarımıza çeşitlilik katarken, evrakların dijital ortamda onaylanmasını sağlayarak kağıt tasarrufuna da katkıda bulunuyoruz” dedi.

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