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Dikenli incirin diğer adı nedir?

Beyin sağlığımızı vücut bütünlüğümüzün sağlığı için olmazsa olmazdır. Beyin hastalığında vücudun her bir bölümü bu hastalıktan etkilenmekte ve işlev bozulmasına sebebiyet vermektedir. Beyin sağlığımızı korumak için kelime oyunları ya da bilgi yarışmalarından verim alabiliriz. Dikenli incirin diğer adı nedir? Eş anlamlısı ve diğer ismi nedir? İşte, detaylar.

Dikenli İncirin Diğer Adı Nedir?
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Kelime oyunları deyince çoğumuzun aklına bulmacalar gelmektedir. Bulmacalar kendi içerisinde bir bütün olarak tatmin edici etkiye sahiptir. Stresi azaltır, kelime haznemize yeni sözcükler ekler ve unutkanlığın önüne geçer. Genellikle bulmacalarda eş anlamlı yani anlamdaş kelimelere rastlarız. Bulmacalar da ön plana çıkan sorulardan birisi de “dikenli incirin diğer adı nedir?” sorusudur. Dikenli incirin eş anlamlısına ve diğer ismine haberimizin devamında sizler için yer verdik.

Dikenli İncirin Diğer Adı Nedir?

Ege ve Akdeniz’de yetişen dikenli incir son zamanlarda adından sıkça söz ettirmektedir. Onu bu kadar özel kılan sağlık üzerine yaptığı etkilerdir. Yüzyıllar boyunca birçok ilacın hammaddesi olmuştur. Bitkin ve yorgunsanız mutlaka dikenli inciri tüketmelisiniz. Çünkü dikenli incir ihtiyaç duyduğunuz vitamin ve minerali tek başına size sağlayacaktır. İbn-i Sina'nın hayat kurtarıcı olarak adlandırdığı bu tropikal meyve, tam anlamıyla bir antioksidandır. Vücuttaki zararlı organizmalara karşı savaş açar ve bu zararlı bileşenleri vücudunuzdan uzaklaştırır. Bol miktarda c vitamini içerir. Sindirim sistemini düzenler. Adından da anlaşılacağı gibi dikenlere sahip olan bir meyvedir. Bu sebeple kabuğu soyularak tüketilmesi gerekir. Dikenli incirin genel tanımdan sonra merak edilen bir diğer husus da diğer adlarıdır. Dikenli incirin diğer adları Frenk inciri, Frenk yemişi, Hint inciri, kaktüs meyvesi, kaynanadilidir.

Dikenli İncir Diğer İsmi

Tropikal meyveler içinde dikenli incir kendinden söz ettirmeyi başarmıştır. Halk dilinde kaynanadili olarak adlandırılan dikenli incir tam bir şifa deposudur. Vücudu korur, toparlar ve güçlendirir. Tüm bu faydalarının yanında en çok merak edilen sorulardan biri de dikenli incirin diğer ismidir. Dikenli incirin birden fazla ismi vardır. Bunlar: Frenk inciri, Frenk yemişi, Hint inciri, kaktüs meyvesi, kaynanadilidir.

Dikenli İncir Eş Anlamlısı

Bulmaca tarzı kelime oyunlarında karşımıza sık sık bir kelimenin eş anlamlısı çıkar. Kimi kelimelerin eş anlamlısını hemen biliriz ancak kimilerinde zorlanırız. Bu genellikle bir kelimenin halk arasında ne kadar kullanıldığına bağlıdır. Dikenli incir kelimesi çokça kullanılan bir kelime değildir. Bunun sebebi tropikal bir meyve olması ve yeni yeni tanınmaya başlamasıdır. Bu sebeple dikenli incirin eş anlamlısı da merak edilmektedir. Dikenli incirin eş anlamlıları kaktüs meyvesi, Frenk yemişi, Frenk inciri, Hint inciri ve halk arasında kaynanadilidir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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