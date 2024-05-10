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        Haberler Gündem Eğitim Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihi nedir, sınav ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar? 2024 DGS başvuru ekranı

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başladı! DGS ne zaman yapılacak?

        Meslek yüksekokulları, açık öğretim ve ön lisans programlarından mezun öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular başladı. İşte, 2024 DGS sınav tarihi ve başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 14:15 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:15
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        ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular başladı. Sınava girerek, lisans bölümüne geçiş yapacak adaylar DGS hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, DGS sınav ve başvuru tarihi nedir, sınav ücreti ne kadar ve başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte, detaylar...

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        2024 DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN?

        Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

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        DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2024 DGS için başvurular 10 Mayıs 2024 ile 20 Mayıs 2024 tarihi arasında yapılacak. Geç başvuru ise 28 Mayıs günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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        2024 DGS SINAV ÜCRETİ NEDİR?

        2024 DGS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Geçen sene 270 TL olarak belirlenen sınavın, yeni ücreti ÖSYM tarafından açıklanacak.

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        2024 DGS BAŞVURU EKRANI

        ÖSYM, DGS başvuru ekranını henüz aktifleştirmedi. ÖSYM, başvuruları kabul etmeye başladığı zaman aşağıdaki linkten başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

        2024 DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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