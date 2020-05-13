Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemDİKKAT! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! O bölgelerde sağanak var! - Haber
ABONE OL

Meteoroloji'den o bölgelere uyarı!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü güneşli bir gün geçirecek. Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların düne göre 2 ila 4 derece düşmesi tahmin ediliyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sakarya'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı - HABERLER
GÜNDEMSakarya'da iki grup arasında kavga: 4 yaralı
Osmaniye'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü - HABERLER
GÜNDEMAsansör boşluğuna düşen işçi öldü
Antalya'da kumar operasyonu: Ceza yağdı - HABERLER
GÜNDEMAntalya'da kumar operasyonu: Ceza yağdı
Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı - HABERLER
GÜNDEMSarıyer'de otomobil takla attı: 3 yaralı
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
GÜNDEMHakim ve savcıların görevde yükselme kararları
Kütahya’da 1 mahalle ve 4 sokak karantinaya alındı
GÜNDEMKütahya’da 1 mahalle ve 4 sokağa karantina
SON DAKİKA! 4 ilde kesin korunacak hassas alan ilanı - HABERLER
GÜNDEM4 ilde kesin korunacak hassas alan ilanı
Balıkesir'de güzellik salonu alev alev yandı - HABERLER
GÜNDEMGüzellik salonu alevlere teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyasına yüzüğünü gönderen vatandaşla görüştü
GÜNDEMErdoğan, Milli Dayanışma Kampanyasına yüzüğünü ...
Adıyaman'da kumar operasyonu! 4 gözaltı
GÜNDEMAdıyaman'da kumar operasyonu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X