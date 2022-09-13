Dil Yarası Neden Olur, Nasıl Geçer? Dildeki Yaraya Ne İyi Gelir?

Genellikle bağışıklık düştüğü zaman görülen dil yaraları bağışıklık kuvvetine bağlı olarak kısa ya da uzun sürede iyileşmektedir. Bazen de kullanılan ilaçlar dilde yara oluşmasına neden olabilir. Virüslerin ve enfeksiyonların da dil yarası oluşumuna yol açtığı bilinen bir diğer gerçektir. Ancak bu durumda aslında temelde yine bağışıklık sistemiyle ilişkilidir.

Nedeni ne olursa olsun dil yarası gündelik yaşamı olumsuz etkilemektedir. Hele ki hızlı geçmez büyür ya da artarsa kişiye çok daha zor anlar yaşatır. Dil yarası genellikle ağız içinde acı hissiyle anlaşılır. Bunun dışında bir şey yiyip içerken acıdığında da fark edilebilir. Genellikle hiçbir şey kullanılmasa bile kendiliğinden geçen dil yaraları bazen de oldukça inatçı olabilir. Eğer dilinizdeki yara uğraşlarınıza rağmen geçmiyorsa vakit kaybetmeden bir doktorla görüşmenizde fayda vardır.

Dil yarası ağız içinde çıkan yaralardan en zorudur. Çünkü genellikle görülüp erişilemeyen yerlerde örneğin dil kökünde oluşan bu yaralar kolay geçmezler. Dil yarasının pek çok nedeni vardır. Vitamin eksikliği, enfeksiyon, virüs, bağışıklık sisteminin düşmesi, kullanılan ilaçlar, fazla sıcak tüketimi gibi sebeplerle dil yarası oluşması mümkündür. Dil yarası çoğunlukla evde uygulanan yöntemlerle ortalama bir hafta içinde düzelmektedir.

Tuzlu su gargarası, limonlu su, buz gibi yöntemler dil yarasına iyi gelebilir. Fakat yine de uğraşlarınıza rağmen dil yaranız geçmezse bir hekimle mutlaka görüşün. Bu içeriğimizde dil yarası neden olur, nasıl geçer? Dildeki yaraya ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte dil yarası hakkında tüm merak edilenler…

Dil Yarası Neden Olur?

Dil yarası çeşitli nedenlerle oluşabilir. Peki dil yarası neden olur? Genel olarak kalıtsal faktörler, bazı hormon hastalıkları bulaşıcı rahatsızlıklar, bağışıklık sisteminin zayıflaması, yeme-içme alışkanlıkları, mide ve bağırsak hastalıkları, bazı vitaminlerin vücutta eksilmesi gibi nedenlerle dil yarasının oluşması mümkündür. Aniden çıkan dil yaraları oldukça rahatsız edicidir. Bu yüzden herkes bu yaraların hemen geçmesini ister.

Dildeki Yara Nasıl Geçer?

Dil yarası çok acı verdiğinden hemen geçmesi istenir. Pek çok kişi bu yüzden dildeki yara nasıl geçer? Diye merak eder. Evinizde uygulayabileceğiniz kolay yöntemlerle dildeki yaradan kurtulmak mümkündür. Örneğin bunların arasında tuz öne çıkar. Tuzlu su gargarası yapmak dil yarasını hızlı geçiren yöntemlerdendir. Sabah akşam tuzlu suyla gargara yapabilirsiniz. Hatta içine karbonat ve limon da ekleyebilirsiniz. Birkaç gün içinde yara iyileşmeye başlayacaktır.

Dil Yarasına Ne İyi Gelir?

Dil yarası çok acı verdiğinden herkes dil yarasına ne iyi gelir? Diye sorar. Öncelikle dil yarasına neden olan faktör ya da faktörlerin ortadan kaldırılması gerekir. Örneğin dil yarası bağışıklık sisteminin kuvvetsizliğinden kaynaklanıyorsa bağışıklık sistemi kuvvetlendirilmelidir. Bol C vitamini, takviye gıda desteği ile dil yarasının daha kısa sürede geçmesi sağlanabilir. Yapılan gargaralarda yaranın hızlı iyileşmesini destekler.

Dil Yarası İçin Hangi Doktora Gidilir?

Dil yarası evde uyguladığınız çeşitli tedavi yöntemlerine rağmen hala geçmiyorsa vakit kaybetmeden bir doktora başvurmak gerekir. Peki dil yarası için hangi doktora gidilir? Dil yarasının kesin nedeni bilinmiyorsa kulak burun boğaz ya da diş doktoruna gidip görüş alabilirsiniz.

Dildeki Çıkan Yaralar İçin Ne Yapılmalı?

Dildeki çıkan yaralar için ne yapmalı? Sorusu özellikle dil yarasından mustarip olan kişiler tarafından sorgulanmaktadır. Evinizde tuzlu su gargarası, karbonat limon gargarası ve meyan köküyle dil yarasını geçirebilirsiniz. Ancak yine de yara geçmiyorsa mutlaka bir doktorla görüşmenizde fayda vardır.