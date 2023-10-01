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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz: İzmir turnem başlayacak - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz: İzmir turnem başlayacak

        Çıktığı alışveriş turunda görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, muhabirlerle sohbet etti. Oyuncu, "Turneden döndüm, dinleniyorum. Şimdi İzmir turnem başlayacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 09:49 Güncelleme: 01.10.2023 - 09:49
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        "İzmir turnem başlayacak"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir süre mağazaları dolaşıp, yeni sezon ürünlerini inceleyen Deniz, ardından soluğu restoranda aldı.

        "İZMİR TURNEM BAŞLAYACAK"

        Yorgunluk kahvesi içip, dinlenen Dilan Çiçek Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, "Turneden döndüm, dinleniyorum. Şimdi İzmir turnem başlayacak" ifadelerini kullandı.

        Deniz, ardından gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak, objektiflere poz verdi.

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